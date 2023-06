Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Hellendoorn

Shoppen op zondagoch­tend: winkels in Wierden mogen eerder en langer open

Op zondag winkelen in Wierden. Dat is al even mogelijk, maar vanaf nu mogen de winkels eerder en langer geopend zijn. Een voordeel voor onder meer de supermarkten en modezaak Roetgerink in Enter. Maar niet iedereen is te spreken over de langere openingstijden op zondag. „We zijn droevig gestemd.”