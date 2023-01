Hellendoorn moet voorbeeld worden voor heel Overijssel: ‘Fietsroutes genoeg, maar iemand in rolstoel kan natuur niet in’

Noodlotti­ge dood Jan Binnen­poorte (71) slaat bij wielerclub in Raalte in als een bom: ‘Hij was een doorzetter’

Wielervereniging CRT Raalte is diep geraakt door het overlijden van mede-oprichter en oud-voorzitter Jan Binnenpoorte (71). De Raaltenaar overleed na een ongeluk op de Aakstraat in Raalte afgelopen vrijdag. Het nieuws sloeg bij voorzitter Geert Groenewold in als een bom. ,,Hij was er vanaf de oorsprong. Het wordt lastig om het verlies van Jan op te vangen.’’

9 januari