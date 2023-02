Hellendoorn vangt 123 vluchtelingen op, maar Twente moet nog veel meer doen

Waarschu­wing brandweer Twente na grote brand in Hellen­doorn: ‘Is inzet blusbom nog wel passend?’

HELLENDOORN - Brandweer Twente vindt dat (zorg)instellingen en andere organisaties serieus moeten overwegen of ze nog wel langer gebruik willen maken van zogenoemde ‘blusbommen’. Uit het onderzoek naar de ‘zeer grote brand’ in woonzorgcentrum Krönnenzommer in Hellendoorn is gebleken dat de inzet van dit specifieke blusmiddel allerminst zonder risico's is.