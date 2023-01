Hellendoorn zamelt 772 kerstbomen in: ‘Dat is een supergoed resultaat na onderbreking door corona’

In januari 2020 werden meer dan twaalfhonderd kerstbomen ingezameld in de gemeente Hellendoorn, ruim vierhonderd meer dan nu het geval is. Toch is de gemeente Hellendoorn allerminst ontevreden over het eindresultaat. „In die twee jaar hebben veel kinderen die jarenlang kerstbomen inzamelden de basisschool verlaten en het is dan nog maar de vraag of jongere kinderen hun plaats innemen”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Quote Er was een jongen die veertig kerstbomen in de achtertuin had opgeslagen en al die bomen heeft gebracht Woordvoerster gemeente Hellendoorn

Onzekere uitkomst

„Je weet daarom niet goed wat je kunt en mag verwachten, maar alles is supergoed verlopen. Onze medewerkers troffen op de acht inzamellocaties enthousiaste kinderen aan die allemaal een lootje per ingeleverde boom kregen. Er was zelfs een jongen die maar liefst veertig kerstbomen in de achtertuin van zijn ouderlijke woning had opgeslagen en al die bomen heeft gebracht.”

De meeste kerstbomen (250) werden ingezameld op de Hofmansweide in het dorp Hellendoorn, gevolgd door de Kruidenwijk (193), Groot Lochter (88) en de Banninksweg (86) in Nijverdal. In de kleine kernen Haarle (45), Daarle (44) en Daarlerveen (30) werden veel lagere aantallen kerstbomen ingezameld en dat gold in Nijverdal ook voor de Evenementenweide (36). De ingezamelde kerstbomen worden door de gemeente versnipperd tot compost.

Verloting

Vrijdag wordt het resultaat van de trekking van de kerstboomverloting 2023 gepubliceerd op de gemeentelijke website (hellendoorn.nl). De gewonnen geldprijzen kunnen woensdag 18 januari tussen 13.30 en 15.30 uur worden geïnd op de gemeentewerf aan de Kerkstraat.