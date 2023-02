Hellendoornse (74) doet aan ‘muzikale topsport’: ‘Zingen met een zuurstoffles heeft mijn leven gered’

De eerste pop-upwinkel in Vriezen­veen wordt er één in de strijd tegen armoede: ‘Vinted in het echt’

Het is een ware hype. Iedereen kent wel iemand die er regelmatig wat op plaatst: het online tweedehandskledingplatform Vinted. „Wat wij gaan doen is eigenlijk hetzelfde, maar dan in het echt”, zegt Laureen Velnaar. Samen met negen scholieren van Het Noordik opent ze deze dinsdag de eerste pop-upwinkel in Vriezenveen.