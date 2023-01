Hellendoornse coalitie is ‘voorlopig’ gered, maar Lokaal Hellendoorn moet bewijzen betrouwbare partner te zijn

Na enkele tumultueuze weken is de stof weer neergedaald in de Hellendoornse raadszaal. Begin 2023 is sprake van een geheel nieuwe politieke realiteit. Lokaal Hellendoorn stortte als een kaartenhuis in elkaar. De grootste partij in de raad verloor vijf van haar dertien raadsleden, die nu samen een nieuwe partij gaan vormen. Ook de twee wethouders keerden de partij de rug toe en zitten nu op persoonlijke titel in het college. Bovendien verloor de coalitie haar meerderheid, maar lijkt wel gedoogsteun te krijgen van de afgescheidenen.

In praktijk bewijzen

Lokaal Hellendoorn wordt sinds vorig weekend geleid door Thea ten Have en Trudy Weierink-Siers, die samen als waarnemend fractievoorzitter puin gaan ruimen en gaan proberen het verloren gegane vertrouwen in de lokale partij te herstellen. Ze beschouwen het op koers houden van deze fractie als hun belangrijkste taak. GroenLinks en VVD hopen dat zij daarin slagen, maar willen nu eerst zien hoe dat in praktijk uitpakt.

Quote Er is zoveel gebeurd bij Lokaal Hellen­doorn en daarom krijgen ze van ons een laatste kans om de coalitie te redden Anja ter Harmsel, fractievoorzitter GroenLinks

„We hebben deze week een goed gesprek gehad met enkele vertegenwoordigers van Lokaal Hellendoorn, waarin zij beterschap hebben beloofd. Ze moeten beter met ons communiceren, zich constructiever gaan opstellen en in de praktijk bewijzen dat het nu wel een stabiele fractie is. Er is zoveel gebeurd en daarom krijgen ze van ons een laatste kans. Daarom zeg ik dat de coalitie voorlopig is gered, maar het is te vroeg om op die vraag een definitief positief antwoord te kunnen geven”, aldus fractievoorzitter Anja ter Harmsel van GroenLinks.

‘Hoe gaan we verder?’

Haar VVD-collega Joost ter Horst laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. Eén goed gesprek is voor hem zeker niet voldoende om het door Lokaal Hellendoorn geschonden vertrouwen volledig te herstellen. Maar benadrukt hij: „De VVD stopt nu niet met deze coalitie, maar het is vooral de vraag hoe we omgaan met het feit dat we geen meerderheid meer hebben in de raad.”

Geen woorden, maar daden

Ter Horst: „In de praktijk moet blijken hoe stabiel Lokaal Hellendoorn is. We moeten het samen doen en volledig op elkaar kunnen vertrouwen .Daarom moet dus duidelijk zijn wat de ander precies wil, denkt en doet. Daarvoor moet Lokaal Hellendoorn een duidelijke uitspraak doen over belangrijke dossiers, zoals de woningbouwplannen in Hellendoorn. Ook moet duidelijk worden of de partij haar verzet tegen de twee geplande fietsbruggen over de N35 staakt en zich achter de bevindingen van het college wil scharen. De toekomst moet het uitwijzen.”