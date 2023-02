Het Ravijn krabbelt langzaam uit het dal: groeiend geloof dat het rampseizoen nog positief kan eindigen

Omstreden uitbrei­ding van minicam­ping Luttenberg gaat door: ‘Verdrieti­ge situatie voor beide partijen’

Minicamping De Huttert in Luttenberg mag definitief uitbreiden van 25 naar 40 staplaatsen. De afgelopen jaren was er veel te doen om de plannen. Met de toezegging op zak dat het bij een uitbreiding naar 40 plekken blijft, kan een groot deel van de raad zich vinden in het plan, maar: ,,Er zijn veel ontevreden mensen in deze kwestie, dat betreuren we’’, zegt Jeroen Neimeijer (CDA).