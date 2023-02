Het Ravijn neemt eervol afscheid van Europa; winst in tweede wedstrijd tegen Istanbul niet voldoende

In het streekver­voer in Twente staken nog meer buschauf­feurs dan verwacht

Circa 80 procent van de bussen in Twente rijdt vanmorgen niet. Daarmee is de deelname aan de staking in het openbaar vervoer in de regio nog iets hoger dan verwacht. „We hadden op 70 procent gerekend”, zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper.

6 februari