‘Het ruikt er muf en bedompt’, nieuwbouw school in Daarlerveen mogelijk eerder

‘Werken in Nijverdal’: bedrijven bundelen krachten in zoektocht naar stagiaires en werkzoeken­den

NIJVERDAL - Het bedrijfsleven in Nijverdal weet het maar al te goed: Onbekend maakt onbemind. Om hun naamsbekendheid en zichtbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, richtten 9 bedrijven het platform Werken in Nijverdal op. Hun gezamenlijke boodschap is duidelijk: Voor een stage of vaste baan is Nijverdal the place to be.

12 januari