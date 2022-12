Het spectaculaire jaar van schaatser Kars Jansman (27) uit Hellendoorn: ‘Ik begon ooit op de Boksloot en hoop nu op het WK in Thialf’

met video Fietser raakt ernstig gewond bij aanrijding in Nijverdal

NIJVERDAL - Een fietser is donderdagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding in Nijverdal. Op de kruising van de Rijssensestraat met de Noetselerweg kwam de tweewieler in botsing met een auto.

