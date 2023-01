Hoe verslaan we het drugsbeest in Nijverdal? ‘Zet regelmatig honden in op Reggesteyn en sportkantines’

NIJVERDAL - Ze zijn goed getraind en hebben een uitstekende neus om allerlei verborgen drugs op te sporen. Hoe lang duurt het nog voordat drugshonden door de gangen van scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal snuffelen en aanslaan als in de een van de kluisjes verdovende middelen worden aangetroffen?

Hellendoorns burgemeester Jorrit Eijbersen deed begin deze week een oproep in deze krant om samen de strijd aan te binden tegen het alsmaar groeiende drugsgebruik onder jongeren in zijn gemeente. „We moeten het beest in de bek durven kijken”, verklaarde hij. De eerste reactie op deze oproep liet niet lang op zich wachten.

‘Beest verjagen’

„We moeten dat beest niet alleen in de bek kijken, maar het ook in toom zien te houden en het liefst verjagen”, benadrukt CDA-fractievoorzitter Jan Immink. Zijn partij vindt dat het college met Reggesteyn in gesprek moet gaan over de regelmatige inzet van drugshonden op deze middelbare school, zodat leerlingen het wel uit hun hoofd laten om drugs op school te gebruiken of daar te dealen.

„Nee we hebben geen concrete aanwijzingen over drugsgebruik of -handel op Reggesteyn, maar we weten wel dat dit ook steeds vaker op middelbare scholen gebeurt. Op Het Noordik in Vroomshoop worden daarom nu al drugshonden ingezet als onderdeel van het preventiebeleid. Waarom zou dat op Reggesteyn niet werken?“, zo vraagt Immink zich af.

Ook in sportkantines

Zijn partij kent ook verhalen over drugsgebruik in sportkantines en wil de inzet van drugshonden bespreken met de sportclubs in de gemeente. „We moeten samen met scholen, sportclubs en maatschappelijke organisaties dit inmiddels wijdverspreide probleem aanpakken en dringen aan op snelle en concrete acties. Want feit is dat een pil of snuifje vaak goedkoper is dan tien glazen bier om een bepaald effect te bereiken. We moeten Hellendoorn zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor het beest”, aldus Immink.