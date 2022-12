Houdt coalitie VVD, GroenLinks en Lokaal Hellendoorn stand? ‘We tasten in het duister over wat deze partij nu wil’

Sfeervolle herdenking slachtof­fers oorlog met lichtjes­avond op begraaf­plaats Appelhof in Wierden

WIERDEN - „Juist in deze tijd waarin de oorlog zo gruwelijk dichtbij is, is het belangrijk bij de gevallenen stil te staan.” Dat zei burgemeester Doret Tigchelaar van Wierden. Ze was zaterdagavond bij de lichtjesavond bij de oorlogsgraven aan de Appelhofstraat.

