In de gemeente Hellendoorn is het aantal mensen met een WW-uitkering fors gedaald

Tien procent van wegen in Twenterand achterstal­lig onderhoud: ‘Wegen langs kanaal gedragen zich anders dan normaal’

Twenterand gaat de komende jaren ruim 5,3 miljoen euro besteden aan klein en groot onderhoud van wegen. En dat is hard nodig. De verharding in Twenterand is ingedeeld in het slechtste kwaliteitsniveau, elf procent van de verharde straten heeft een onderhoudsachterstand. Asfalt krijgt voorrang. De kwaliteit van deze wegen is op dit moment het slechtst.