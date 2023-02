Jeugdagenten Jasper (29) en Monique (35) bereiden zich nu al voor op wat in de zomer komen gaat in Hellendoorn en Wierden

Hij komt oorspronkelijk uit Eibergen, zij uit Raalte en beiden zijn ze nieuw op het politiebureau in Nijverdal. Als jeugdagent is Jasper werkzaam in Wierden en Monique in Hellendoorn. „Meteen na de politieacademie ben ik aan de slag gegaan in Wierden. Al woon ik nu nog in westen met mijn vriendin, maar we willen heel graag terug verhuizen naar het oosten”, vertelt Jasper. „Voorheen werkte ik bij de politie in Raalte al als jeugdagent, maar gemeente Hellendoorn sprak me erg aan”, vult Monique aan.