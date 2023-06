Kans op helder weer in Hellendoorn vanochtend

Burgemees­ter Hans Broekhui­zen van Twenterand weet het zeker: ‘We hebben een vierde handhaver nodig!’

De criminaliteitscijfers stijgen in de gemeente Twenterand én de ergernissen. Over hondenpoep bijvoorbeeld. De criminaliteit is het pakkie-an van de politie, de ergernissen van handhaving. En daarom heeft burgemeester Hans Broekhuizen van Twenterand een vierde handhaver nodig. Want het regent klachten in Twenterand, maar het druppelt boetes.