Leegloop bij Lokaal Hellendoorn gaat verder: Drie raadsleden verlaten fractie, coalitie verliest haar meerderheid

Nog acht over

De fractie die na de politieke aardverschuiving in maart met 13 zetels een absolute meerderheid in de raad kreeg, is na alle interne stribbelingen gedecimeerd tot 8 zetels. Het is onduidelijk of nog meer raadsleden dit voorbeeld gaan volgen. Het vertrek van Versmissen en Wolterink mag opvallend worden genoemd. Zaterdagmiddag stelden zij zich in gesprek met VVD en GroenLinks nog voor als de nieuwe fractievoorzitters van Lokaal Hellendoorn. Ook zij zijn er niet in geslaagd alle kikkers in de kruiwagen te houden.