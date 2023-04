LIVE | Stel uit Nijverdal krijgt gelijk van rechter: Staat handelde onrechtmatig jegens slachtoffers toeslagenaffaire

Schema: geen volledig programma, maar nog wel genoeg mooie wedstrij­den in het amateur­voet­bal

Het programma in het amateurvoetbal is voor komend weekeinde beperkter dan normaal vanwege de vakantie. De hoogste divisies spelen niet en ook in de lagere klassen zijn er weinig wedstrijden. Toch is er nog altijd genoeg te beleven. De eerste-, tweede- en derdeklassers komen wel in actie.