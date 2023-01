Man (51) uit Nijverdal om het leven gekomen bij ongeluk op Ligtenbergerweg

Paasvuren in Salland: de één ontspringt de stikstof­dans, de ander moet gaan rekenen

Paasvuurorganisaties hebben van de provincie Overijssel te horen gekregen of zij wel of niet een stikstofberekening moeten aanleveren. Wie meer dan 4 kilometer bij Natura 2000-gebied vandaan zit, ontspringt de dans. Wie dichterbij zit moet gaan rekenen. De gevolgen daarvan zijn nu al merkbaar. ,,Normaal zouden we allang zijn begonnen, nu doen we nog maar even niks.’’

23 januari