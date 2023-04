Mona Keijzer aan de slag als bemiddelaar in kanaaldrama: ‘Al hele droevige voorbeelden gezien’

Het is een zware taak die op oud-staatssecretaris Mona Keijzer ligt te wachten. Ze is gevraagd als bemiddelaar op te treden in het kanaaldrama en te kijken hoe het vertrouwen van de vierhonderd gedupeerde gezinnen in de overheid, met name provincie Overijssel, te herstellen is. En zei gelijk ja, toen haar dat gevraagd werd.