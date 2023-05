Mysterieuze bomentuin op de Eelerberg is eindelijk fatsoenlijk zichtbaar: ‘We krijgen er geen genoeg van’

Bergbeklim­ster (30) uit Twente komt om bij lawine in Zwitser­land: ‘Wij gaan ze missen’

Een van de drie Nederlanders die zijn omgekomen door een lawine in de Zwitserse Alpen is de 30-jarige Line van den Berg. De Nijverdalse was een zeer ervaren klimmer en woonde in Bern. Bij het ongeval kwamen ook twee mannen van 31 en 38 jaar om het leven.