Na drie jaar is Hellendoorn eindelijk weer gastheer van het NK crosslopen: ‘We kijken er al sinds 2019 naar uit’

met video Plotseling brand achter in de vuilniswa­gen: hoe kan die eigenlijk ontstaan?

De berg afval op het wegdek smeult nog. In allerijl gedumpt door de bestuurder van de vuilniswagen, toen hij ontdekte dat zijn lading in brand stond. Stinkende rook vult de straat. Brandweerlieden blussen. Met een grijparm wordt de bult voorzichtig uit elkaar getrokken. Wat de oorzaak is? Daar bestaan bij Twente Milieu sterke vermoedens over.