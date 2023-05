Nederlandse Staat niet in hoger beroep tegen vonnis over toeslagenschandaal van Nijverdals stel

Harmonie toetert mensen in Hellen­doorn wakker op Hemel­vaarts­dag

Lekker uitslapen op Hemelvaartsdag? Vergeet dat maar als je in het dorp Hellendoorn woont. Want het orkest van de Hellendoornse Harmonie toetert iedereen deze donderdagmorgen in alle vroegte ‘vrolijk wakker’.