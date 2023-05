Nieuw bureau als uitvalsbasis voor politiezorg in Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten

Asielzoe­kers in hotels zoals in Almelo wekken verontwaar­di­ging, maar hoe veel zijn dat er nu eigenlijk?

Ruim 3000 van de 52.000 asielzoekers in Nederland worden opgevangen in hotelkamers en gezinssuites van goedlopende hotels. In totaal heeft het COA contracten met 64 hotels, waaronder zeven vestigingen van Van der Valk, waartoe het Theaterhotel in Almelo behoort. Dat hotel verhuurt 50 van de 200 kamers aan het COA. Dat zegt het COA in reactie op vragen van De Twentsche Courant Tubantia.