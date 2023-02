Nog even en het paaltje om parallelweg N35 tussen Nijverdal en Wierden af te sluiten komt wél uit de grond

Bingo! Benadeelde fietsenma­ker betrapt B. (34) uit Enschede terwijl die verduister­de elektri­sche fietsen verkoopt

ENSCHEDE/ALMELO - Terwijl Richard B. (34) uit Enschede bezig is elektrische huurfietsen te verkopen die hij verduisterd heeft op een camping in Ruurlo, komt toevallig een benadeelde fietsenmaker poolshoogte nemen. Deze schakelt meteen de politie in, die B. vervolgens in de boeien slaat.

18:56