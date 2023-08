Omwonenden keren zich massaal tegen kappen van eeuwenoude bomen op oud landgoed

Agent Piebe hield twintig jaar de supporters bij Heracles Almelo scherp in de gaten: ‘Dit stadion heeft een risico’

Om met de deur in huis te vallen: de veiligheid in Erve Asito kan beter volgens Piebe Elzinga (62). De politieman kan het weten. Hij begeleidde 20 jaar de supporters van Heracles Almelo. Ging mee naar iedere uitwedstrijd en kent alle voetbalstadions in Nederland. Nu is het mooi geweest. Hoe kijkt hij daarop terug? En hoe staat het dan met die veiligheid in en rond het stadion van Heracles?