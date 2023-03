Op schemertocht over de Sallandse Heuvelrug, waar je de natuur kunt zien, voelen en ruiken: ‘Net afwasmiddel!’

Nieuwe obstakel­baan in Raalte springt in op groeiende behoefte: ‘Sport wint steeds meer aandacht’

Met je handen en voeten in de touwen om omhoog te klimmen. Of jezelf behendig over een hoge schutting manoeuvreren. Steeds meer mensen in Nederland beoefenen de obstakelsport om zo in goede conditie te blijven. In Raalte kan je jezelf vanaf volgende maand flink afmatten op een nieuwe obstakelbaan.