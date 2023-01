Parkieten van René Krommendijk (66) uit Nijverdal blijken goud waard op WK in Italië: ‘Even onder de plantenspuit vinden ze heerlijk’

De twaalf topparkieten van René Krommendijk zijn pas een paar dagen terug uit Napels en dat is te merken, want de Nijverdaller is druk met het schoonmaken van de wedstrijdkooitjes. „Er zit nog wat zaagsel in de kiertjes, maar ze kunnen gewoon in de vaatwasser, hoor.” Zijn vrouw Louise helpt hem.