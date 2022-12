‘Pizza-dokter’ Goos Laverman: ‘Eén keer jezelf te buiten gaan met kerst? Voel je er niet schuldig over’

Almelose rechter maakt korte metten met rondreizen­de winkeldief uit Georgië: 4 maanden cel

ALMELO - „Het is nogal wat dat u in een ander land winkels afgaat om spullen te stelen”, zei snelrechter Scheepers dinsdag voordat ze Beka M. (28) uit Georgië veroordeelde tot 4 maanden cel. M. pleegde zeker drie winkeldiefstallen in Almelo, Gramsbergen en Nieuwleusen.

14 december