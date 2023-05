Ravage in centrum Nijverdal: inbrekers slopen ruim tien auto's en vernielen meerdere winkelpanden

Nijverdal­se musici gaan met Verweven Verleden door op ingeslagen weg: ‘Muziek is feest en feest is muziek’

KSW is met 141 jaar de oudste muziekvereniging van Nijverdal, maar ze blijft allerminst steken in het verleden. In plaats van de geijkte voor- en najaarsconcerten legt KSW zich steeds meer toe op muziektheater. Verweven Verleden is al de derde grote theaterproductie in vier jaar tijd.