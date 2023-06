Redelijk bewolkt weer in Hellendoorn vanmiddag en vanavond

Raalte wekt eeuwenoude en zeldzame burcht weer tot leven: ‘Van belang voor heel Nederland’

Een eeuwenoud kasteel in Raalte komt (deels) weer tot leven, want de ‘Burcht van de Ridders van Ramelo’ wordt weer zichtbaar gemaakt. De gemeente trekt er 100.000 euro vooruit. De burcht is een van de weinige in Nederland. ,,Vanuit historisch oogpunt niet alleen van belang voor Raalte, maar voor heel Nederland.’’