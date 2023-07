Regenbuien, maar soms ook zon in Hellendoorn vandaag

Drukke fietsbrug in buitenge­bied Hellen­doorn flink beschadigd: ‘Niet veilig en dus dicht’

Lekker fietsen in het Hellendoornse buitengebied? Dan hoef je de komende tijd niet bij deze fietsbrug tussen Marle en Eelen en Rhaan in de buurt te komen. De brug is afgezet met hekken. Door een flinke beschadiging is het heel gevaarlijk om er overheen te fietsen.