Reggewoon verkoopt flink aantal woningen in Wierden en Hellendoorn: ‘Lekker voor de doorstroom’

Burenru­zies oplossen met ‘Buurtbe­mid­de­ling’: in Raalte werkt het zó goed dat het langer doorgaat

Scheldpartijen, geluidsoverlast door muziek of dieren, overhangende takken. Het kan voor komen dat het niet botert met je buren en er op dagelijkse basis conflicten over ontstaan. Om ruzies in de kiem te smoren lopen sinds enkele jaren vrijwilligers rond. De gemeente Raalte is zo enthousiast over het effect dat ze vier jaar langer door wil.