Roemeense zigeuners betrapt na winkeldiefstallen in Twente: ‘We hadden geen geld’

Vogels vluchtten vanwege vuurwerk weg uit Almelo, maar bij Albert is het roodborst­je gelukkig alweer terug

ALMELO - Natuurlijk hield Albert Eshuis zijn hart vast. Elk jaar is het vuurwerk bij de jaarwisseling weer een aanslag op het gemoed van de tuinvogels. Ze weten een paar uur niet waar ze het zoeken moeten. Ook het roodborstje in de tuin van Albert was een tijdje van slag. Maar, goed nieuws: „Ik zag hem net weer. Hij is terug!”

2 januari