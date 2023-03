Sallandse Wegenbouw uit Haarle onderneming van het jaar in Hellendoorn: ‘We zijn echt inhoudelijk beoordeeld’

Sallandse Wegenbouw uit Haarle is woensdagavond in het ZINiN Theater in Nijverdal uitgeroepen tot Hellendoornse onderneming van het jaar. De concurrenten voor deze prestigieuze prijs van de Businessclub Hellendoorn-Nijverdal (BCHN), Sepawand en EuroMouldings, werden overtuigend verslagen.

Woordvoerster Lydian Stegeman vertelde dat de Haarlese wegenbouwer de grote favoriet was bij zowel de jury als de ondernemers in de theaterzaal. De stemmen van de BCHN-leden telden voor 40 procent mee in de einduitslag van deze jaarlijkse verkiezing.

‘Goed werkgeverschap’

Deze keer werden de drie genomineerde bedrijven vooral beoordeeld op ‘goed werkgeverschap’, ofwel hoe een bedrijf op allerlei terreinen omgaat met zijn werknemers. Volgens Stegeman zit dat bij deze drie bedrijven wel snor en maakte dat de beoordeling van de jury er allesbehalve makkelijker op.

In het door Jeroen Mensink voorgelezen juryrapport staat onder meer: ‘Sallandse Wegenbouw heeft een heldere visie en focus op ondernemerschap. Het bedrijf zet zich al jarenlang in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en steunt maatschappelijke projecten in zowel binnen- als buitenland, zoals de opvang van straatkinderen in Roemenië.’

Quote Johan Middelkamp kijkt nooit naar iemands papieren en denkt niet in problemen, maar kijkt juist naar de toekomst en mogelijk perspec­tief Lydian Stegeman, jurylid BCHN

Stegeman: „Directeur Johan Middelkamp van Sallandse Wegenbouw kijkt nooit naar iemands papieren en denkt niet in problemen, maar kijkt juist naar de toekomst en mogelijk perspectief. Zijn werkbedrijf Dynamisch op Weg biedt een opstap naar werk of opleiding. Het is een erg succesvol project.”

Vice-voorzitter Dinand ter Braak van de BCHN reikte Middelkamp de trofee uit, die staat het komende jaar in zijn bedrijfspand aan de Bloeme Weide.

‘Stukje erkenning’

Middelkamp was blij en trots op het behalen van deze prijs, maar wil ook weer niet ‘teveel blazen’. „Ik zie het vooral als een stukje erkenning voor wat wij hier doen. We zijn echt inhoudelijk beoordeeld door de jury en het is mooi dat dit wordt gezien, want we lopen hier zeker niet mee te koop. Deze manier van werken zit inmiddels echt in de genen van onze hele organisatie”, benadrukte de directeur.