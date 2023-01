Samen Hellendoorn, de nieuwe lokale partij die vooral slagvaardigheid wil uitstralen: ‘Er kwam te lang niets van de grond’

Rijssense pleegou­ders sparren met wethouder om ‘pittige opvang’ te verlichten: ‘Je hebt elkaar nodig’

RIJSSEN/HOLTEN - Niets is mooier dan pleegouder zijn. Dat weten Natasja Heuvelman, Anja Willemsen en Addie ter Steege als geen ander. De Rijssense vrouwen komen graag in contact met andere pleegouders om ervaringen uit te wisselen. Op 15 februari houden ze daarom samen met de gemeente een speciale avond in het Parkgebouw. „Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden.”

17:30