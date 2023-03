Stikstofberekening? Rood en groen gebied? Regels rond paasvuur zorgen in Hancate voor verwarring

In één maand bokst kringloop Heino verhuizing naar nieuw pand voor elkaar: ‘Was een spannende tijd’

Een pan hier, een tweedehands radio daar. Complete meubels of speelgoed voor kinderen nodig? Sinds woensdag vind je alles van kringloop Timulazu in Heino onder één dak. Binnen een maand verhuisde de kringloopwinkel naar een nieuw pand op bedrijventerrein Blakenfoort. Na de vijfde verhuizing in tien jaar tijd hoopt de stichting nu in een groot pand jaren door te kunnen. „Ik ben emotioneel van alle hulp die we krijgen”, zegt voorzitter Wilmke Bredenhoff.