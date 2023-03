Stokoude bomen op mooiste plek van Nijverdal moeten plat: ‘Dit doet pijn’

Woede om pijnlijke posterter­reur in Oost-Nederland: ‘Dit zijn geen eenmansac­ties meer’

Een gemolesteerde PvdA-fiets in Olst-Wijhe, omgegooide CDA-doeken in Mariënberg, gestolen GroenLinks-posters in Nieuw Heeten en leuzen als ‘vaccineren is demonisch’ op VVD-materiaal in Staphorst. Allemaal situaties die zich de afgelopen dagen voordeden. Zijn dit incidenten of kent de verkiezingsstrijd een steeds agressievere tegencampagne? ,,Dit zijn geen eenmansacties meer.’’