Streep door peperdure fietstunnels onder gevaarlijkste rotonde van Nijverdal, maar dat is wel de veiligste oplossing

Politieke aardver­schui­ving in Overijssel, BBB blaast alles en iedereen omver: ‘Ongeloof­lijk’

Het was niet de vraag of de BoerBurgerBeweging de verkiezingen in Overijssel ging winnen, maar hoe groot deze nieuwe partij zou worden. Volgens de eerste exitpoll haalt de BBB in deze provincie een derde van de stemmen. ,,Ik sta met m’n bek vol tanden.’’