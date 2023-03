Taartenbakster Nienke (34) uit Nijverdal gaat een druk trouwseizoen tegemoet: ‘Ik sta regelmatig tot diep in de nacht te bakken’

MET VIDEO Automobi­list in Hoge Hexel denkt brandend afval te ruiken, maar het is zijn eigen auto die in de fik staat

Hij kwam met de schrik vrij, maar de bestuurder van een auto in Hoge Hexel had vrijdagavond niet veel langer moeten wachten. Vlak nadat hij constateerde dat er iets brandde in zijn auto, ging zijn voertuig in vlammen op.