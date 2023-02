Twentse boerendochter zou het bedrijf overnemen, maar toen bedachten de ouders zich

De boerderij is prachtig gelegen, in een rustig stukje Nederland. In de driehoek Lemele, Hellendoorn, Luttenberg. In het coulisselandschap met hier en daar een woonhuis, staat de boerderij van het boerengezin, omgeven door 42 hectare eigen grond. Al jarenlang. De vraag is nu echter: voor hoelang nog?