Twentse oud-wethouder schrijft nu kinderboeken: ‘In dat eekhoorntje Chip zit vast ook wel iets van mezelf’

Explosieve stijging wegrijders na aanrijding in Twente

Doorrijden na een aanrijding? Het levert altijd gedonder op, of er nu alleen wat blikschade is of ook letsel. Maar we doen het in Twente vaak. Zeker in Dinkelland, Hellendoorn en Wierden, die bij de hardste stijgers van Nederland horen. De getallen verbazen zelfs de politie. En erger: „Afhandeling kost je als slachtoffer bijna altijd geld.”