Na felle protesten arriveren eerste Oekraïners aan Vriezen­veen­se Sportlaan: ‘Ik denk dat er snel bloemen komen’

De eerste Oekraïense bewoners zijn net in de chalets aan de Sportlaan in Vriezenveen getrokken. En dat na een paar felle protestacties en spandoeken met dreigende taal. Van de twaalf chalets zijn er sinds maandag drie bezet. De drie gezinnen komen vanuit Huize Alexandra in Almelo. Marian Bos van Vluchtelingenwerk: „Ik denk dat er snel bloemen komen, dat doen ze vaak als eerste.”