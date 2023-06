Vandaag helder weer in Hellendoorn

Als de sociale recherche binnenvalt bij 30-jarige Vroomsho­per is het kassa voor de politie: ‘Leuke bijvangst’

Een onderzoek van de Sociale Recherche Twente naar uitkeringsfraude, had dinsdag een flinke bijvangst voor de politie tot gevolg. Bij de doorzoeking in een huis aan de President Kennedystraat in Vroomshoop werd harddrugs en een vuurwapen aangetroffen. De 30-jarige bewoner is daarop aangehouden.