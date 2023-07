Vogelnestje in afvoerpijp waarschijnlijke oorzaak van dakbrand op sportpark Gagelman in Nijverdal

Fotoreportage Van deze foto’s word je al vies: Tot de Nek in de Drek is letterlijk Tot de Nek in de Drek

Smeriger wordt het niet. Natter wordt het niet. Ranziger wordt het niet. En modderiger wordt het niet. Tot de Nek in de Drek was ouderwets genieten voor sportievelingen met een voorkeur voor vies. Omdat beelden soms meer zeggen dan tekst: gelukkig hebben we de foto’s nog.