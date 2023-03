Volgens experts is 39 miljoen euro voor nieuwe ‘campus’ van Reggesteyn Nijverdal ‘marktconform’

Basketbal: winst voor mannen en vrouwen Uitsmij­ters, play-offs steeds dichterbij voor beide teams

De mannen van Uitsmijters liggen op koers voor de nacompetitie in de promotiedivisie. De Almelose ploeg verstevigde de derde positie door een afgetekende overwinning op Scylla. De vrouwen van Uitsmijters hebben die Final Four van de promo ook nog in zicht. Maar in die competitie zijn de verschillen uiterst klein. Door de winst op hekkensluiter Lokomotief hoeft de ploeg van coach Leroy Williams zich in elke geval geen zorgen meer te maken over degradatie.