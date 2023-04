Voor ‘uitzondering’ Hulzense Boys is handhaving knapper dan promotie: ‘Moeten nog twee wedstrijden winnen’

Makelaar Bert Boeve van Team Sanders is terug in Nijverdal: expert van lokale woning­markt gokt op gunfactor

Makelaar Bert Boeve (55) is na vijf jaar weer terug in Nijverdal. Hij is inmiddels mede-eigenaar van Team Sanders uit Almelo, dat nu een tweede vestiging heeft geopend in het Henri Dunantcomplex waar voorheen koffiespeciaalzaak Tijd Voor was gevestigd. Boeve: „Het verkopen van een woning is steeds weer een feestje.”