Vrienden laten ALS-patiënt Marthen (38) niet in de steek: ‘Na mijn dood zijn ze er ook voor mijn vrouw en dochtertje’

UPDATE Berucht kruispunt in Raalte krijgt mogelijk een flitspaal (en niet alleen voor hardrij­ders)

Krijgt de gemeente Raalte weer een vaste flitser? Die kans is er in ieder geval wel. Momenteel lopen er gesprekken over een flitspaal die bestuurders moet beboeten bij Kruispunt Bos in Raalte.