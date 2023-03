Vrouw verliest macht over stuur in Nijverdal, maar bij toeval zijn hulpdiensten in de buurt

Het idee was mooi, maar vernieling en overlast maken in Almelo een einde aan de Ark van Noach: ‘Het heeft tijd nodig’

Eind vorig jaar liep hij vast op Almelose grond: de Ark van Noach. Bedoeld als ontmoetingsplek. Nu, een paar maanden later, is de open constructie dichtgeschroefd. „De overlast, die willen natuurlijk niet. Dan kunnen we hem beter sluiten.”