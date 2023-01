‘Werken in Nijverdal’: bedrijven bundelen krachten in zoektocht naar stagiaires en werkzoekenden

Drukte op longafde­lin­gen van Twentse ziekenhui­zen door griep en corona: ‘Maar we redden het nog wel’

Rondwarende virussen zorgen voor drukte in de regionale ziekenhuizen. Met name de longafdelingen zijn overbezet met patiënten met longinfecties. Landelijk worden in sommige gevallen patiënten al overgeplaatst. Dat is in deze regio nog niet aan de orde. „Het is drukker, maar beheersbaar.”

9:01