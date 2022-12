Werkzaamheden afgerond, maar kruising in Nijverdal gaat toch nog een dagje later open

Geklaag

Na alle vertraging die er is opgelopen zou de kruising eigenlijk donderdag 22 december volledig open gaan, maar door de vorstperiode afgelopen week komt daar toch nog een extra dagje bij. Toch is de weg nog voor de kerstdagen geopend, zoals de gemeente in de aangepaste prognose had voorspeld. Op vrijdag 23 december om 17.00 uur wordt de volledige weg weer in gebruik genomen.